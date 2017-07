Baisse des APL : les courses apportées par Alexis Corbière à l'Assemblée coûtent-elles vraiment 5€ ?

"5 €, c’est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes". Voici comment Alexis Corbière a interpellé ce mercredi le Premier ministre, Edouard Philippe. Et le député FI de Seine-Saint-Denis de poursuivre : "J’ai fait des courses ce matin (...) et voilà ce que vous supprimez tous les mois pour les plus démunis". Pour appuyer ses propos, Alexis Corbière a apporté dans l'hémicycle du riz, des pâtes, de la sauce tomate, des haricots et du pain de mie.





LCI a décidé de vérifier s'il disait vrai. Rapidement, plusieurs produits ont été identifiés comme étant vendus uniquement dans une chaîne de supermarchés discount. Après un détour dans l'un d'eux à Boulogne-Billancourt, on est en mesure d'affirmer que ce panier coûte 4,15€ : 99 centimes d'euros pour le riz (1 kg), 64 centimes pour les pâtes (1 kg), 97 centimes pour la sauce tomate, 89 centimes pour les haricots (1 Kg) et 66 centimes le pain de mie (550 gr). Une somme similaire à celle qu'a déclarée Alexis Corbière sur Europe 1 (4,17€).