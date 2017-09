Baisse du déficit, forfait hospitalier, vaccins, minima sociaux... Ce qu'il faut retenir du budget 2018 de la Sécu

SANTÉ - Dans un contexte de forte réduction du déficit, les ministres Agnès Buzyn et Gérald Darmanin ont présenté ce jeudi les grandes lignes du budget de la Sécurité sociale pour 2018. Au menu : coup de pouce aux minimas sociaux, revalorisation de la prime de naissance et des aides à la garde d'enfant, mais aussi hausse du forfait hospitalier et du prix du tabac.