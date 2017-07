Baisser la dépense publique et les impôts : la recette d'Edouard Philippe pour rééquilibrer les comptes publics

Edouard Philippe "apprend vite", constataient nos collègues du Monde lors de leur édition de ce mardi en rappelant la réaction du Premier ministre après la publication d'un rapport de la Cour des comptes assez peu optimiste sur l'état des comptes publics. Sitôt appris le contenu de l'audit, il avait dénoncé un dérapage "inacceptable", renvoyant la responsabilité des efforts à faire sur les comptes publics sur la majorité précédente.





Le niveau d'indignation n'a pas baissé depuis et le locataire de Matignon a qualifié, lors de son discours de politique publique, le niveau de dette du pays "d'insupportable". A 2.147 milliards d'euros de dette, Edouard Philippe a jugé que la France dansait "sur un volcan qui gronde de plus en plus fort." De quoi vouloir lancer un programme de rééquilibrage des comptes qui passe notamment par une "baisse de la dépense publique de trois points de PIB sur la même période".