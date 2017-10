BalanceTonPorc : Christine Boutin dénonce un "dégueulis d'accusations" et défend la "grivoiserie" française

"Les débats actuels me passent par-dessus la tête". Christine Boutin n'a pas mâché ses mots lors d'une conférence de presse ce samedi à Rambouillet, au moment de commenter l'actualité et plus précisément le hashtag #BalanceTonPorc.





C'est d'ailleurs à cette occasion que la pasionaria de la droite conservatrice et catholique a annoncé sa démission de son mandat de conseillère départementale des Yvelines, mettant fin ainsi à 40 ans de carrière politique.