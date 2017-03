Nicolas Sarkozy revient sur l’incident du Camp Nou : "Non, je n’ai pas crié Real Madrid !"

Sur le but d’Edinson Cavani ayant réduit le score à 3-1, et qui était donc censé assurer les Parisiens d’une qualification, il admet s’être emporté et avoir crié "PSG ! PSG !", ce qui aurait heurté les supporters catalans autour de lui. "Ils ont un peu réagi, c’est vrai, mais on est dans un stade, pas dans un musée !", reconnaît-il également dans les colonnes du Parisien Magazine.





En revanche, il nie farouchement l’autre aspect mémorable de l’anecdote : "Non, je n’ai pas crié : “Real Madrid !” comme les journaux l’ont écrit." Avec le recul, il prend d’ailleurs cette désillusion avec philosophie : "Le sport, c’est la vie. Et qu’est-ce que c’est, la vie ? Des épreuves, un combat permanent, rien n’est jamais acquis. Il faut savoir perdre pour faire d’une défaite un succès. Le succès n’apprend rien, la défaite, elle, apprend tout." Parole d’expert.