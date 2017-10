Barrière effondrée lors du match Amiens - Lille : le tweet de Raquel Garrido qui ne passe pas

POLÉMIQUE - La chroniqueuse de C8 et responsable de La France insoumise Raquel Garrido a suscité l'indignation à cause d'un tweet publié après l'accident lors du match Amiens-Lille, qui a fait 29 blessés dont cinq graves. Ce post, retiré depuis, comparaît les moyens financiers déployés pour ce match et ceux consacrés au PSG-Bordeaux auquel elle a assisté un peu plus tôt.