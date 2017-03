Bataille de chiffres : 200.000 supporteurs de Fillon au Trocadéro, vraiment ?

Les soutiens de François Fillon se sont donné rendez-vous ce dimanche 5 mars 2017 à 15h place du Trocadéro pour assurer à leur champion qu'ils sont plus que jamais derrière lui dans cette campagne présidentielle semée d'embûches.





Et il y a avait du monde cet après-midi autour de celui qui est toujours candidat de la droite et du centre. Bien plus que les 40.000 participants espérés la veille par l'entourage de l'ancien Premier mis en difficulté par l'éclatement de l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse et de deux de ses enfants.