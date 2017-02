Benoît Hamon : son alliance avec Mélenchon et le futur "auquel il aspire"

Le candidat à l’élection présidentielle Benoît Hamon s’est exprimé sur les sujets d’actualité et l’élection imminente. Le socialiste a déclaré ne pas s’allier à Jean-Luc Mélenchon, qui contrairement à Yannick Jadot poursuit sa campagne, a déploré le manque de transparence de François Fillon et a rappelé ses engagements en faveur des fonctionnaires et pour combattre les déserts médicaux.