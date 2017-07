Benoît Hamon "un peu déçu" par le plan climat de Nicolas Hulot

Bien, mais peu mieux faire. L'ex-candidat socialiste Benoît Hamon, qui avait porté lors de la présidentielle un projet commun avec les écologistes, a salué vendredi sur RTL le "plan climat" annoncé la veille par Nicolas Hulot, le ministre de la Transition énergétique et solidaire.





Interrogé sur l'objectif affiché par le ministre d'en finir avec la construction de voitures diesel ou essence à l'horizon 2040, celui qui vient de quitter le PS a jugé cette perspective "réaliste, souhaitable", tout en se disant "un peu déçu". "On a fixé un cap, mais pourquoi l'Allemagne fait-elle dix ans plus tôt [2030] sur la suppression des véhicules thermiques ? En Norvège, c'est 2025. On aurait pu choisir un calendrier plus rapide." Pour l'ex-socialiste, le gouvernement devrait aiguiller les constructeurs français, qui ont "pris du retard" sur la transition vers le véhicule électrique.