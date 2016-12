Bernard Cazeneuve prend ses distances avec Manuel Valls sur le 49-3

Par cette déclaration, ce proche de Manuel Valls prend ses distances avec le désormais candidat à la primaire de la gauche. Le Premier ministre a d'ailleurs indiqué dans cette même interview qu'il ne soutiendrait aucun candidat. "Je suis chef de la majorité et garant de son unité par-delà les primaires. Cela m'oblige à une certaine réserve", estime-t-il. "La meilleure manière d'aider la gauche et notre candidat est que le gouvernement gouverne et réussisse", souligne Bernard Cazeneuve, qui pense qu'il doit "consacrer toute (son) énergie au gouvernement du pays et ne pas (se) laisser distraire".