Bernard Kouchner sur LCI : "Il est possible que je vote Emmanuel Macron"

Ainsi, même s’il se dit agréablement "surpris" par Benoît Hamon, qui selon lui, a été "excellent" sur les réfugiés et le cannabis, Bernard Kouchner pourrait ne soutenir l'ancien ministre de l'Economie. "Je pense que je suis de plus en plus socialiste, mais pas le socialisme qui s’applique en France". Comme beaucoup, l’ancien ministre de gauche et de droite, est déçu de Manuel Valls. "J’applique le 49.3 et je veux le supprimer, c’est un peu gros".