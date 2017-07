Bono et Rihanna à l'Élysée : les people vont défiler avec Macron cette semaine

Après avoir pesé dans des tenues dignes de Top Gun et d'A la poursuite d'octobre rouge, Emmanuel Macron continue son bonhomme de chemin dans les clins d'oeil à la pop culture anglo-saxonne. Le chef de l'Etat recevra ce lundi 24 juillet à 17h le leader du groupe irlandais U2 (qui sera en concert au Stade de France mardi et mercredi), à la tête de l'ONG One, a annoncé samedi le Palais, en dévoilant l'agenda présidentiel.. Les deux hommes s'étaient croisés lors des cérémonies en hommage aux victimes de l'attentat de Nice le 14 juillet dernier. Même lieu, même horaire pour Rihanna qui est attendue sur le perron mercredi 26 juillet. La chanteuse est reçue en tant que fondatrice de l'organisation humanitaire Clara Lionel Foundation.