Vers un "bonus-malus" pour les entreprises qui signent trop de CDD ?

Alors que 87% des nouveaux contrats signés actuellement sont des CDD, le gouvernement réfléchit à un dispositif pour dissuader les entreprises à recourir aux contrats courts. D’autant que, comme l'a signalé la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, "les contrats précaires, c'est ce qui coûte le plus cher à l'assurance chômage". En vigueur aux Etats-Unis depuis longtemps, un système de bonus-malus sur les cotisations patronales est à l’étude afin de d'inciter les entreprises à pérenniser ses salariés.





L’idée est simple : passer d'un taux de cotisation unique (ce qui est le cas actuellement) à un taux variable selon le coût que chaque employeur fait peser sur l'Unedic. Selon Les Échos, ce taux de cotisation pourrait varier de 2% (pour les entreprises les plus vertueuses) à 10% (pour les moins vertueuses). Il serait actualisé chaque année en fonction de leur comportement en matière d'embauches sur les trois années précédentes. Et si les dépenses d'indemnisation générées sur cette période dépassent ou non la moyenne nationale, on leur appliquera un bonus ou un malus.