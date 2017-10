"Bordel" : Emmanuel Macron se justifie mais en remet une couche contre certains salariés de GM&S "qui bloquent tout"

Pour autant, ceux qui manifestaient ce jour-là à Egletons (Corrèze), lors de la visite du président dans un centre de formation, ne bénéficient pas de la même bienveillance. "Certains", pointe en effet ce dernier, "bloquent tout et se mêlent à des activistes violents. Ils font tout pour bloquer les choses, non pas pour retrouver un emploi ou proposer quelque chose d'autre, mais pour toucher ce que l'on appelle la 'supralégale', c'est-à-dire un peu plus d'argent du licenciement. Je ne l'accepte pas".





Une attaque que ne goûte pas du tout Vincent Labrousse, délégué CGT de GM&S :