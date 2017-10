Castaner défend Macron sur GM&S : "Je crois qu'on peut être cultivé et parler comme les Français"

Etre porte-parole du gouvernement s’apparente de plus en plus à une sinécure… Christophe Castaner, a défendu ce jeudi sur Radio Classique et Paris Première la volonté de "nommer les choses" du chef de l'Etat et "d'arrêter la langue de bois", après la nouvelle polémique suscitée par la sortie d'Emmanuel Macron sur ceux qui foutent le "bordel".





"Il y a ceux qui alimentent les polémiques et il y a ceux qui font, a lancé Christophe Castaner. Alors oui, le président de la République a utilisé dans une conversation privée (qui ne l’était pas, ndlr) avec le président de la région Aquitaine un mot qui provoque le débat, mais est-ce qu'il n'y a pas de nombreux Français qui pensent cela", s’est-il interrogé. Avant de lancer cette phrase quelque peu maladroite : "Je crois qu'on peut être cultivé et parler comme les Français."





Christophe Castaner précise aussitôt son propos : "Je pense qu'on peut aussi avoir l'objectif en politique (...) c'est le cas d'Emmanuel Macron, d'arrêter la langue de bois et d'oser nommer les choses", a-t-il souligné.