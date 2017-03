BREXIT : LE VEULENT-ILS VRAIMENT ? - Répondez à notre instantané du jour

Le 25 mars 1957, la France et cinq autres États - la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg - signaient deux traités fondateurs, celui instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique et l'autre, donnant naissance à la Communauté Économique Européenne. Six décennies plus tard, les 27 dirigeants européens ont célébré samedi, cet anniversaire à Rome, mais dans un tout autre contexte... Finie l'envolée de la croissance et la confiance en l'Europe, "Bonjour" le chômage, les crises économiques, la défiance envers Bruxelles, l'arrivée massive de réfugiés, la montée des populismes et aujourd'hui, le Brexit !