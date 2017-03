Bruno Le Roux évincé du gouvernement, Matthias Fekl le remplace à l'Intérieur

Au lendemain des révélations de Quotidien sur le 24 CDD d’assistantes parlementaires de deux filles de Bruno Le Roux, le ministre de l’Intérieur a été évincé du gouvernement ce mardi. Officiellement, il a présenté sa démission cet après-midi. Lors d’une conférence de presse dans la soirée, il a expliqué que sa "responsabilité est de préserver l’action gouvernementale" compte tenu de cette affaire.





Son remplaçant est l'actuel secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger, Matthias Fekl.





Avant même l'annonce de l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet national financier (PNF) en tout début d’après-midi, le chef du gouvernement avait scellé le sort de son ministre à la mi-journée. "Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'Etat, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent", a lancé Bernard Cazeneuve, lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) à Paris, en l'absence de Bruno Le Roux qui devait initialement y participer.





Qu’est-il reproché au juste à ce proche de François Hollande ? Selon Quotidien, l’ex-locataire de la place Beauvau a employé ses filles, alors qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes, en cumulant respectivement 14 et 10 CDD entre 2009 et 2016, pour un montant total de quelque 55.000 euros. Elles n'avaient, lors des premiers contrats, que 15-16 ans.