Que représente la contribution française à l'Europe, contestée de Mélenchon au FN ?

Les détracteurs de la contribution française ont dénoncé la hausse de 1,5 milliard d'euros de la contribution pour l'année 2018. Ce qui est vrai : 20,2 milliards en 2018, contre 18,69 milliards en 2017. Cela étant, la contribution 2017 était elle-même en forte diminution par rapport à 2016 (20,16 milliards) et 2015 (20,74 milliards) en raison d'une correction apportée après une surestimation des dépenses budgétaires de l'UE.





Selon un rapport sénatorial, la part de la contribution française dans les recettes fiscales nettes de l'Etat est passée de 3,7% en 1982 à plus de 7% en 2017. Depuis 25 ans, les versements de la France à l'UE n'ont cessé d'augmenter alors que les dépenses de l'UE en France restaient stables.





La France n'est cependant pas la plus mal lotie, bien au contraire. En observant la contribution par habitant, on s'aperçoit qu'avec 150 euros par habitant, elle est moins impactée que les Pays-Bas et la Suède (300 euros), l'Allemagne et le Danemark (250 euros).