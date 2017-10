Budget 2018 : ISF, APL, flat tax... les points chauds du débat à l'Assemblée

C'est une des mesures brandies par les ministres Le Maire et Darmanin pour présenter le budget comme équilibré. Avec la suppression de la taxe d'habitation et la suppression des cotisations salariales sur l'assurance maladie et l'assurance chômage, "Emmanuel Macron va donner un 13e mois aux Français", assurait le 18 septembre le ministre des Comptes publics. La suppression - en deux temps - de ce prélèvement sur le salaire (3,15%) rapportera "250 euros par an" pour les salariés payés au smic. Mais la hausse du salaire net aux dépens du salaire net ne plaît pas à tous. Elle inquiète notamment le député de la France insoumise Eric Coquerel, qui confiait à LCI : "C'est notre système de solidarité qui est remis en cause. Comment s'assure-t-on du financement des retraites et des dépenses en assurance maladie ?"