VIDÉO - Budget de la Défense : le député Bridey ne veut pas être le "frondeur" du camp Macron

"J’ai regretté la coupe budgétaire, mais je respecte la décision qui a été prise". Jean-Jacques Bridey, député macroniste du Val-de-Marne et président de la commission de la Défense à l’Assemblée nationale, cherche à éteindre les premières flammes de sa sortie médiatique. Vue comme la première voix issue de la majorité osant s’en prendre à Emmanuel Macron, sa prise de parole sur les ondes de RFI était pourtant claire : "C’est un choix. Personnellement, je le regrette, surtout quand je vois l’explication qui a été donnée par Bercy, puisqu’on nous dit qu’il faut faire quatre et quelques milliards d’économies mais que dans le même temps, on ouvre 1,5 milliard d’ouverture de crédit pour la capitalisation d’Areva".





Des propos faisant écho à la colère du chef d’Etat major Pierre de Villiers suite à la décision de baisser de 850 millions d’euros le budget de la Défense en 2017, plaçant le militaire sur la sellette après la vive charge portée par le président de la République. Prenant la défense du général De Villiers ("je ne souhaite pas qu’il démissionne"), Jean-Jacques Bridey a également tenu à ménager Emmanuel Macron : "Il avait raison (de s’en prendre au général), […] ce n’est pas une faute politique".