Budget de la sécu, lunettes, prothèses, allocations familiales... suivez le Grand Jury d'Agnès Buzyn

SÉCURITÉ SOCIALE - Les députés s'apprêtent à débattre du budget de la sécurité sociale. Emmanuel Macron a fait plusieurs promesses pendant sa campagne : remboursement des lunettes et des prothèses auditives à 100% notamment. Comment la ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn va-t-elle mettre en place ces mesures tout en faisant des économies ? Ses réponses dans le Grand Jury diffusé ce dimanche sur LCI et RTL.