Budget des armées : Florence Parly annonce un dégel par anticipation de 1,2 milliard d’euros de crédits

"J’ai obtenu le meilleur budget depuis dix ans." Dans une interview au Journal du Dimanche, où elle annonce le dégel de 1,2 milliard d'euros de crédits sur les 1,9 milliard gelés pour le budget de la Défense, la ministre des Armées Florence Parly ne cache pas sa satisfaction et assure que la Grande muette ne sera pas laissée sans le sou. "Je suis en discussion pour que des crédits gelés en 2017 soient dégelés. C’est déjà le cas depuis jeudi pour 1,2 milliard d’euros qui nous seront restitués par anticipation dès ce mois-ci", explique-t-elle dans les colonnes de l'hebdomadaire.





Ces dégels, qui interviennent d'ordinaire en fin d'année, vont offrir une plus grande visibilité au ministère et à la Direction générale de l'armement (DGA) dans la gestion de leur trésorerie et le paiement des factures, souligne-t-on au gouvernement. Florence Parly a par ailleurs réitéré que les annulations de crédits de 850 millions d'euros décidées pour cette année, à l'origine de la démission du chef d'état-major des armées Pierre de Villiers, n'auraient "pas d’impact sur le fonctionnement des armées en 2017, notamment pour les militaires en opération".