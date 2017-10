La "flat tax" de 30% sur les revenus du capital approuvée à l'Assemblée après des débats musclés

Débats tendus, interruptions de séance et rappels au règlement à répétition n'auront pas eu raison de l'une des dispositions les plus controversées du budget 2018. L'Assemblée a donné son feu vert dans la nuit de jeudi à une "flat tax" de 30% sur les revenus du capital. Le prélèvement forfaitaire unique (PFU), comprenant 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, sera mis en place sur les revenus mobiliers, à l'exception du Livret A, du PEA (épargne en actions) et certains contrats d'assurance vie (moins de 150.000 euros gardés plus de huit ans). Une mesure qui coûtera environ 1,3 milliard d'euros aux finances publiques en 2018 et 1,9 milliard en 2019, selon Bercy.