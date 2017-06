Business France : tout comprendre à l'affaire qui embarrasse Muriel Pénicaud et Emmanuel Macron

Muiel Pénicaud le reconnaît elle-même ce mercredi : "Il y a eu une erreur de procédure". Seulement voilà : un an et demi après la désormais fameuse soirée à Las Vegas durant laquelle Emmanuel Macron avait rencontré des dirigeants, l'affaire Business France met des bâtons dans les roues de celle qui est devenue ministre du Travail. Une affaire d'autant plus embarrassante pour la ministre, qui doit défendre ces jours-ci le projet de loi d'habilitation à réformer le droit du travail par ordonnances, principale réforme voulue par Emmanuel Macron. Zoom sur une affaire qui tombe au plus mal pour le gouvernement.