CABINET NOIR : ÇA SE "GATE" - Répondez à notre instantané du jour

Véritable pavé dans la mare, le livre "Bienvenue Place Beauvau", a provoqué la polémique à droite. Si bien que six poids lourds Les Républicains - Bruno Retailleau, Christian Jacob, Valérie Pécresse, Nathalie Kosciusko-Morizet, Philippe Bas et Luc Chatel - ont envoyé une lettre de saisine à la cheffe du Parquet national financier, Éliane Houlette et au procureur de la République, François Molins. Pendant ce temps, à droite comme à gauche, les défections continuent... À droite tout d'abord, c'est Dominique de Villepin, qui selon un proche de Nicolas Sarkozy, "est sur le point de rallier Emmanuel Macron". L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, serait en effet, selon ce même proche, en plein préparatifs.