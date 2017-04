"Cabinet noir" : saisi par le camp Fillon, le parquet national financier n'enquêtera finalement pas

Six responsables des Républicains, le parti de François Fillon, avaient saisi le 27 mars dernier, le procureur de Paris, François Molins, et le procureur national financier. Bruno Retailleau et Christian Jacob, chefs de file des sénateurs et députés LR, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et Luc Chatel, porte-parole de François Fillon, dénonçaient des "infractions" (corruption, trafic d'influence, atteinte à la vie privée ou encore abus d'autorité) commises, selon eux, par l'exécutif et pointées du doigt dans le livre Bienvenue Place Beauvau. Nathalie Kosciusko-Morizet et Philippe Bas, s'étaient joints à eux pour demander à la justice de donner "les suites" qu'ils jugeaient "utiles" à leurs allégations.