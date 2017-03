CANDIDATS EN QUÊTE DE LÉGITIMITÉ - Répondez à notre instantané du jour

Depuis plusieurs jours, les aspirants à la présidence de la République multiplient les allocutions. Aujourd'hui, ils étaient quatre - Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron et Jacques Cheminade - à s'exprimer face à une douzaine d'organisations patronales pour exposer leurs mesures économiques. Le numéro un du Medef, Pierre Gattaz, a à plusieurs reprises estimé que le programme de François Fillon était "le plus pragmatique" et le plus proche des préoccupations des entrepreneurs. Il a en revanche critiqué plusieurs mesures proposées par Emmanuel Macron, et exprimé sa vive inquiétude face aux programmes de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon.