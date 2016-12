Catherine Jacob pour incarner Marine Le Pen ? Ça ne plaît pas à tout le monde...

Pot à tabac : Personne grosse et courte sur jambes (défintion du dictionnaire de l'Académie française). Cette expression a été utilisée vendredi par le maire FN d'Hénin-Beaumont pour attaquer Catherine Jacob. L'actrice incarnera, aux côtés d'Emilie Dequenne et André Dussollier dans Chez nous - le nouveau film de Lucas Belvaux inspiré par le parti frontiste -, la présidente du parti d'extrême droite. "Pauvre Marine Le Pen, caricaturée par ce pot à tabac de Catherine Jacob. Un sacret navet en perspective !" s'enflamme-t-il sur son compte Twitter après avoir visiblement lu un article du Huffington Post consacré à la populaire comédienne de La vie est un long fleuve tranquille.





Le pitch du film, dans les salles le 22 février : Pauline, infirmière à domicile entre Lens et Lille (deux villes proches d'Hénin- Beaumont, NDLR) campée par Emilie Duquenne, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père, ex-métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle. Instrumentalisant sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposent d’être leur candidate aux prochaines municipales.