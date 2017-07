CDD : période de carence, durée, répétition... comment le gouvernement veut le déréguler

Le président du groupe Gauche démocrate et républicaine André Chassaigne est quant à lui dubitatif sur les effets d’une telle mesure. "Comment on peut penser qu'on créera plus d'emplois dans la durée en développant d'avantage les CDD au détriment des CDI ?", s’étonne-t-il sur LCI. "On a le sentiment d'avoir moins de chômage au niveau quantitatif, mais on se rend compte qu'en définitive, la baisse du chômage se fait avec un éclatement de contrats précaires." Un argument qui n'est pas sans faire penser aux résultats de cette enquête de l'Insee, qui a interrogé plusieurs milliers de chefs d'entreprise, enquête dont il ressort que la supposée "rigidité" du code du travail n'est pas la première raison citée par les intéressés pour expliquer les freins à l'embauche.