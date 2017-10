VIDÉOS - Ces séquences qu'il faut retenir du passage d'Emmanuel Macron sur TF1

Accusé de réformer le pays au profit des plus aisés, Emmanuel Macron s'est employé à justifier certains choix impopulaires comme la baisse des APL et la suppression de l'Impôt sur la fortune. Opposant la théorie du ruissellement qui lui est reprochée par ses opposants, le chef de l'Etat estime lui que les plus aisés sont des "premiers de cordée" qui doivent entraîner les autres, et que "pour qu'une société aille mieux, il faut des gens qui réussissent".