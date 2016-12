Charente : soupçonné d'avoir voulu tirer profit de la situation d'un SDF, le FN se défend

Des annonces postées sur le Bon Coin début décembre ont suscité l'intérêt des journalistes du quotidien régional la Charente-Libre. Un SDF demandait de l'aide pour obtenir un logement, dans des termes politisés et proche du discours du Front national. Franck B. expliquait qu'il avait "toujours vécu en France" et que les services sociaux avaient d'autres soucis que de s'occuper de son cas. "Je suis Français, dommage pour moi ?" ajoutait-il. "Je me demande si la meilleure solution, c'est de déchirer ma carte d'identité française et de faire une demande d'asile", écrivait-il encore. Après enquête, la Charente-Libre découvre que le FN se cache derrière ces petites annonces, le mail associé renvoyant à deux membres du parti.





Geoffray Gourré, responsable de la communication du FN en Charente, et Julien Gateau, un militant, sont soupçonnés d'avoir manipulé ce SDF, qui avait poussé la porte de leur fédération pour obtenir de l'aide. Ce dont se défend le premier dans une tribune publiée jeudi sur Facebook. Jean-Paul Berroyer, secrétaire départemental de la fédération de Charente et conseiller régional FN, a répondu la même chose à LCI : "Ce SDF est venu nous demander ce qu'on pouvait faire pour lui. On a cherché ensemble une solution. Nous avons passé une annonce pour trouver quelqu'un qui accepterait de le loger."