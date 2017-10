Christian Estrosi : avec Sens Commun, "tout le monde se sent gêné aux entournures"

Il ajoute : "C'est un débat stupide et puéril, ça fait apparaître à quel point les positions du bureau politique sont caricaturales. (...) Il y a encore quelques semaines, on demandait l'exclusion du Premier ministre de droite Edouard Philippe qui fait des réformes de droite, et en même temps on banalisait la fréquentation avec Sens Commun, qui est un mouvement qui appartient aux Républicains. Tout le monde se sent gêné aux entournures parce qu'évidemment à partir du moment où Sens Commun a fait appel à un rapprochement avec Marion Maréchal-Le Pen, tout le monde en vient à de grandes déclarations."