Christine Boutin prend sa retraite après 40 ans de carrière... et de grosses gaffes sur Twitter

Nouveau faux pas en mai 2013, lorsque l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy découvre via un article de l'Obs qu'Angelina Jolie a subi une double mastectomie préventive. La politique ne trouve alors rien de mieux à dire que de justifier cette lourde opération par une volonté de "ressembler aux hommes". "Rire ! Si ce n'était triste à en pleurer !"poursuit-elle. Mais loin de vouloir adopter une silhouette masculine, l'actrice, porteuse d'un gène défectueux (BRCA1), avait de très grandes chances de développer un cancer du sein, ainsi que des ovaires. Sa mère est morte à l'âge de 56 ans d'un cancer.





Dans une tribune publiée deux jours plus tard sur le site du Parti chrétien démocrate, elle justifiait sa réaction par une volonté d'alerter "sur cette médiatisation pour le moins surprenante". "Se faire enlever un sein est un choix qui n’est jamais pris à la légère. Or, en l’espèce, il semble bien qu’Angelina Jolie n’était pas (encore) porteuse de cancer. Je m’interroge donc sur l’opportunité de cette opération. Celle-ci pose la question et les limites de la médecine prédictive, qui supprime par avance la possibilité d’un mal qui n’est pas encore développé !", poursuit-elle.