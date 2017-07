Christophe Castaner : "Il y aura des baisses de dépenses publiques dans tous les ministères"

Et il précise même qu'aucun budget de sera sanctuarisé, car "c'est une méthode de gouvernement de considérer qu'il n'y a pas tel ou tel ministre qui serait exonéré". La promesse d'Emmanuel Macron de renforcer les effectifs de police et de gendarmerie ? "Il y a des priorités dans la mandature", confirme Christophe Castaner. Comprendre : ces engagements seront honorés, mais plus tard. Le gouvernement dira, "dans les 15 jours", où seront faites les économies, sur la base d'une "revue de projet" élaborée par chaque ministre.





Tout en affirmant que le gouvernement n'augmenterait pas les impôts, Christophe Castaner confirme la hausse à venir de la taxe carbone (dans des proportions qui ne sont "pas arrêtées"), et indique que l'exécutif "réfléchit à des pistes" pour remplacer feu l'écotaxe, dont par exemple la mise en place de "péages" aux frontières, sur un modèle inspiré d'autres pays. Bref, de nombreuses décisions budgétaires pas nécessairement populaires attendent le gouvernement durant l'été.