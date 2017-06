Castaner sur LCI : "S'il est libéré de la pression du moment, Bayrou peut avoir une place au gouvernement"

Selon Christophe Castaner, "ce serait assez naturel qu’on considère que si après la tourmente médiatique dans laquelle il est aujourd’hui il est établi qu’il n’a rien à se reprocher, qu’on ne se pose même pas la question et que s'il est en mesure de rentrer au gouvernement, de devenir président d’une institution, de siéger au Conseil constitutionnel, il a toute sa place. C’est un homme politique qui a marqué notre histoire politique, ma génération et qui encore aujourd’hui peut poursuivre son action."





Invité à réagir sur le remaniement et les démissions des ministres membres du MoDem, le porte-parole du gouvernement a reconnu "une difficulté". "C’est une difficulté, je ne vais pas le nier. Je ne vais pas vous dire que tout ça était prévu. On a des ministres qui ont choisi de reprendre leur liberté de parole, ils étaient dans une tourmente. La règle a été fixée par le Premier ministre, une mise en examen vaut départ. Là on anticipe une mise en examen qui a toutes les chances de ne pas avoir lieu et pourtant on le fait. Car la tourmente médiatique est parfois très dure."