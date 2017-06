Cinq choses à savoir sur Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture remis à sa place par Nicolas Hulot

Moins d'une semaine après sa nomination, Stéphane Travert s'est fait remarquer ce lundi en devenant l'un des acteurs du premier couac gouvernemental. Invité sur BFMTV et RMC dans la matinée, le ministre a déclaré vouloir revenir sur la législation interdisant, sauf dérogation, les insecticides de la famille des néonicotinoïdes à partir de septembre 2018. Une position immédiatement contestée par le ministre de la Transition écologique et solidiare Nicolas Hulot, et plus tard par Matignon.