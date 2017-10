Clash entre Manuel Valls et la France Insoumise : c'est quoi, au juste, "l'islamo-gauchisme" ?

La barrière, en effet, est à nouveau franchie. Car si le terme "islamo-gauchiste" est depuis un moment usité par une poignée d'essayistes - à l'image de Bernard-Henri Lévy ou de Caroline Fourest - et surtout par les partisans d'une droite très à droite, c'est déjà la seconde fois que Manuel Valls se risque à l'employer. En 2016, alors Premier ministre, il y avait notamment eu recours pour fustiger les supposés échanges entre Clémentine Autain, alors porte-parole d'"Ensemble!", et Tariq Ramadan.





Mais au fait, elle vient d'où, au juste, cette expression ? La sociologue Leyla Arslan, auteure de "Enfants d'Islam et de Marianne : des banlieues à l'université", nous permet de situer l'origine de ce néologisme aux alentours de l'année 1994, au Royaume-Uni. Selon elle, le premier à avoir théorisé l'islamo-gauchisme est Chris Harman, un dirigeant d'un parti trotkiste anglais. Dans un article intitulé "Le Prophète et le prolétariat", il aurait imaginé que les islamistes puissent former un groupe social "dont la colère devrait être canalisée vers des objectifs progressistes". Après lui, on retrouve le terme à nouveau utilisé en 2002, par le politologue Pierre-André Taguieff dans "La Nouvelle judéophobie". Interrogé dans Libération, en 2016, celui qui est aussi membre du CRIF (conseil représentatif des institutions juives de France) expliquait : "En utilisant cette expression, j'ai essayé de montrer qu'un certain tiers-mondisme gauchiste se retrouvait côte à côte, dans les mobilisations propalestiniennes notamment, avec divers courants islamistes".