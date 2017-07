Code du travail : la loi d'habilitation arrive à l'Assemblée, mais que contiennent les ordonnances ?

C'est le texte qui, par sa nature et la façon dont le gouvernement et la majrité le font passer, marque ce début de quinquennat. Condamné par une partie de l'opposition comme "un coup de force démocratique et social", quand il est présenté par l'exécutif comme un moyen de libérer le travail et l'entreprise, le projet de loi d'habilitation autorisant le gouvernement à gouverner par ordonnances fait son entrée, ce lundi, à l'Assemblée nationale. L'occasion de revenir sur ce que contiennent ces ordonnances.