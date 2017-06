COMMENT ÉVITER LE PARTI UNIQUE ? - Répondez à notre instantané du jour !

POLITIQUE - Répondez à votre question du jour : Êtes-vous favorable à la renaissance d’un parti de gauche fort et d’un parti de droite fort : Oui ? Non ? Résultat décrypté par Bénédicte Le Chatelier et ses spécialistes dans "24 heures en questions", diffusée en direct sur LCI (canal 26) dès 18h10.