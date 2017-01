Comment Jean-Luc Mélenchon est devenu une superstar de Youtube

Pour preuve, il n’est autre que le premier youtubeur politique de France, cumulant plus de 150.000 abonnés sur sa chaîne "Place au peuple"… alors qu’il n’en comptait que 30.000 en octobre ! C’est plus que Donald Trump (104.000), plus qu’Hillary Clinton (134.000), et en moyenne dix fois plus que ses concurrents. Preuve de cette popularité numérique, en décembre dernier, Jean-Luc Mélenchon a par exemple engrangé quatre fois plus d’abonnés que la célèbre youtubeuse EnjoyPhoenix.





Dans ses émissions publiées en ligne, le député s’adresse particulièrement aux jeunes et ce n’est pas un hasard. Il s’agit de la catégorie de la population qui vote le moins… et qui représente donc la plus grosse réserve de voix. Une approche qui n’est pas sans rappeler celle de Bernie Sanders, candidat malheureux des primaires démocrates outre-Atlantique, très prisé de la jeunesse.