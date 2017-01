Comment le Front national justifie les nombreuses défections chez ses élus locaux

TV5 Monde rapporte de son côté des accusations d'"autoritarisme et de clientélisme" à l’encontre du maire Marc-Etienne Lansade, mais aussi face à celui du 7e secteur de Marseille, Stéphane Ravier. Surnommé "le dictateur nord-phocéen", selon le média, il contrôlerait tout. A propos de ce dernier, France Inter cite d'ailleurs une ancienne élue frontiste, Maria Mustachia, qui l'accuse d’imposer les dossiers et les validations de vote. "Ce n’est même plus autoritaire, c’est de la dictature", conclut-elle.





Des propos durs qui ne manquent pas de faire réagir au Front National. "Dans le cas de Stéphane Ravier, que je connais bien, ce sont des problèmes de personnes", répond Jean-Lin Lacapelle, secrétaire national aux fédérations et à l’implantation. Joint par LCI, il explique que "ce type de problèmes, il peut y en avoir dans toute organisation humaine". Plus globalement, le cadre du FN indique qu’il y a bien des départs d’élus, "mais quand on regarde de près les raisons, ce sont des querelles de personnes, avec des problèmes de déception et de frustrations liés à des investitures. C’est très classique".