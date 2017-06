Elle remplace Marielle de Sarnez aux Affaires européennes : qui est Nathalie Loiseau ?

Directrice de l’ENA depuis 2012 (la deuxième femme à ce poste), elle avait rapidement manifesté sa volonté de diversifier le recrutement de l'ENA. "Ce manque de diversité est un problème que rencontrent toutes les grandes écoles. On a aujourd'hui un système éducatif qui est plus en forme d'entonnoir que d'ascenseur", avait-elle expliqué à l'AFP en 2015.





Mère de quatre enfants, Nathalie Loiseau est chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite. Des distinctions conséquences directes de son long et riche parcours professionnel. Avant de prendre les rênes de la prestigieuse école strasbourgeoise des hauts fonctionnaires, elle avait fait toute sa carrière aux Affaires étrangères, d'abord à la direction de l'information et de la presse (1986-1988). Elle a notamment été conseillère du ministre Alain Juppé (1993-1995) et secrétaire d'ambassade en Indonésie, au Sénégal et au Maroc, puis porte-parole de l'ambassade de France aux Etats-Unis (2002-2007), notamment lors du refus de Jacques Chirac opposé à George Bush sur l’intervention militaire en Irak.





Elle a ensuite occupé le poste de directeur des ressources humaines à la direction générale de l'administration et de la modernisation au ministère des Affaires étrangères et européennes. Une preuve supplémentaire de sa fine connaissance des arcanes diplomatiques