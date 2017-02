Comptes cachés : Serge Dassault condamné à 5 ans d'inéligibilité et 2 millions d'euros d'amende

La décision est tombée. Serges Dassault, le PDG du groupe du même nom et sénateur de Corbeil-Essonne Les Républicains, a été condamné ce jeudi à cinq ans d'inéligibilité et deux millions d'euros d'amende pour blanchiment de fraude fiscale. Une peine conforme, en partie, au réquisitoire du parquet national financier, qui avait également réclamé une amende de neuf millions d'euros et deux ans de prison avec sursis.





Il était reproché à l'élu de 91 ans d'avoir dissimulé au fisc des dizaines de millions d'euros pendant quinze ans, et omis dans dans ses déclarations de patrimoine près de 12 millions en 2014. Depuis, il a régularisé sa situation en réglant 19 millions d'euros pour huit ans de redressement fiscal. Ses avocats ont aussitôt fait savoir que le sénateur comptait faire appel de cette peine pour blanchiment de fraude fiscale, car leur client continue de contester les faits.