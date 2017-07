Confiance au gouvernement Philippe : large majorité... et très large abstention

Sans surprise aucune, 305 des 314 députés de La République en marche ont donné leur confiance, les 7 ayant été nommés au gouvernement n'ayant pas pris part au vote, de même que le président de l'Assemblée François de Rugy et l'ex-PS rallié Patrick Vignal. De même 46 des 47 élus MoDem se sont prononcés pour, la secrétaire d'Etat Geneviève Darrieusecq n'y ayant pas participé.





Assez naturellement, on trouve aussi dans les "pour" 12 députés "constructifs", essentiellement des LR tels Thierry Solère, Franck Riester, Pierre-Yves Bournazel et Agnès Firmin Le Bodo - qui a pris la circonscription d'Edouard Philippe au Havre -, mais aussi quelques UDI comme Bertrand Pancher et Maina Sage. En revanche, signe d'une véritable cacophonie au sein du PS, trois députés socialistes, Guillaume Garot, David Habib et l'ultramarine Hélène Vainqueur-Christophe, ont accordé leur bienveillance au gouvernement. On notera également le ralliement d'un élu LR de Mayotte, Mansour Kamardine, et de trois députés ne faisant partie d'aucun groupe, le divers gauche Olivier Falorni et les radicales de gauche Sylvia Pinel et Jeanine Dubié.





Un soutien attendu qui a réjoui le locataire de Matignon, quand bien même ce dernier n'a pas atteint le record de 464, établi par Alain Juppé en 1996. Ce dernier s''est dit "très heureux" que "la confiance se soit exprimée un peu au-delà encore des groupes qui constituent la majorité", y voyant un départ "sur des bonnes bases".