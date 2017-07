"Gazeux", "sermon de télévangéliste" ou "marque de respect" : les réactions après le discours d'Emmanuel Macron

Du "creux" et du "pompeux" pour les uns, du "respect" et de "l'espoir" pour les autres. Comme l'on pouvait s'y attendre, le fameux discours d'Emmanuel Macron - 1h30 devant les parlementaires réunis en Congrès - a suscité des réactions parfaitement conformes aux positionnements des uns et des autres vis-à-vis du chef de l'Etat.





Si, pour les défenseurs de l'exécutif, le président de la République a ouvert la voie aux réformes à venir en donnant "un cap" aux Français, ses détracteurs s'en sont donnés à coeur joie pour dénoncer un exercice de "communication" et fustiger un discours jugé "creux" et relevant d'un exercice de communication.