Contrarié par un documentaire, le Front national invente un bidonnage de C8

Marine Le Pen était vent debout. "Voilà le genre de manœuvres qui sont utilisées par les médias. C’est honteux et j’espère qu’ils vont être lourdement condamnés", a déclaré la présidente du Front national à l'AFP. En cause, un reportage sur le Front national diffusé par la chaîne C8 mercredi 15 mars dans lequel on aperçoit un militant FN qui se revendique raciste et homophobe.





A la suite de cette séquence, plusieurs élus du Front national ont affirmé que cet homme était en réalité un ingénieur de Canal +. Cette allégation repose uniquement sur une capture d’écran de la page Facebook du militant interviewé dans le documentaire diffusé mercredi 15 mars, Kevin R., où il apparaît en tant qu'"ingénieur du son à Canal+". Outre Marine Le Pen, d'autres élus ont interpellé la chaîne sur les réseaux sociaux, comme Steeve Briois, en profitant pour s'en prendre aux médias en général.