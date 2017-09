Contrôle d'identité : l'Assemblée vote de nouvelle règles

Voici une des disposition du nouveau projet de loi antiterroriste qui nous concerne tous. Les députés, qui examinent le texte, ont approuvé jeudi 28 septembre son dernier article, concernant les contrôles d'identité. Un article qui prévoit de faire passer de 6 à 12 heures la durée maximale du contrôle d'identité.





Les députés ont également approuvé l'élargissement des possibilités de contrôles d'identité à proximité des frontières. Le texte prévoit enfin de rendre les contrôles d'identité possibles "aux abords des gares" (et non plus à l'intérieur seulement) ainsi que "dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports" internationaux les plus sensibles.