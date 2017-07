Convention de La République en Marche : oui, il y a aussi des rebelles dans le mouvement présidentiel

Ces Marcheurs "en colère" se disent "attachés à ce que chacun des adhérents respecte les lois de la République, ainsi que les règles élémentaires de la courtoisie, du respect d'autrui, de l'honnêteté et de la probité", et mobilisés contre "le retour des vieilles pratiques" contre lesquelles ils disent militer. Depuis les élections, ces premiers déçus ont été refroidis, pêle-mêle, par les révélations relatives à l'affaire Richard Ferrand, par le profil de certains candidats investis par REM, dont une, en Seine-Saint-Denis, mise en cause pour ses pratiques immobilières, ou cet autre, en Guadeloupe, qui avait qualifié l'homosexualité "d'abomination", sans oublier des parachutages dans certaines circonscriptions qui ont fait grincer des dents. Ils ont également été choqués par les démissions des trois ministres Modem, dont François Bayrou, mis en cause dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs du Parlement européen. Certains sont également des déçus qui n'ont pas été investis par le mouvement aux élections.