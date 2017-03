Costumes offerts à François Fillon : le déontologue de l'Assemblée nationale se saisit de l'affaire

Des cadeaux à titre privé ou "en lien avec le mandat" ? C'est la question à laquelle veut répondre Ferdinand Mélin-Soucramanien. "J'ai appris par la presse que François Fillon aurait reçu pour plus de 13.000 euros de dons de vêtements de la part d'un donateur non identifié en février. Cela suscite des questionnements et j'ai réagi", a déclaré le déontologue de l'Assemblée nationale.





Lundi 13 mars, il s'est saisi de la question des costumes de luxe offerts au candidat François Fillon. Et le déontologue veut aller vite : "compte tenu des contraintes du calendrier électoral, il est souhaitable que la question soit réglée rapidement du point de vue du contrôle interne de l'Assemblée". Objectif ? Rechercher s'il y a eu un manquement ou non au code de déontologie des députés. Ferdinand Mélin-Soucramanien veut "recueillir le maximum d'éléments d'information" à ce sujet.