Crise entre Emmanuel Macron et l'état-major des armées : en 2008, le précédent de Nicolas Sarkozy

Entre le pouvoir politique et la "Grande Muette", ce n'est pas vraiment une longue histoire d'amour. Emmanuel Macron, qui vient de s'exposer aux critiques de l'opposition pour avoir désavoué publiquement son chef d'état-major des armées qui critiquait les choix budgétaires de l'exécutif, est loin d'être le premier dirigeant à entretenir des relations tendues avec l'état-major des armées. Même si, de l'avis de nombreux experts, la démission de Pierre de Villiers est l'une des plus violentes secousses de ce type au cours des cinquante dernières années (seules trois démissions ont eu présentées en 1981, 1983 et 2008, et il s'agissait de chefs d'état-major de l'armée de terre).





Pas besoin de remonter au gravissime putsch des généraux d'avril 1961, durant la guerre d'Algérie, sous l'autorité du général de Gaulle, pour trouver la trace de tensions entre le pouvoir et les militaires. Au cours de la dernière décennie, ce sont les questions budgétaires qui ont occasionné des désaccords plus ou moins publics.